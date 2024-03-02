Uğur Meleke: Klasik müziğin heavy-metal ile imtihanı

Fernando Santos, Dolmabahçe’ye 30 yıllık sabit fikirlerini hızlıca transfer etti. Müziğin ritmini düşürdü, savunmada zor açık veren ama hücumda nispeten yavaş bir takım yarattı. Derbide de muhtemelen emniyetli bir Beşiktaş olacak. G.Saray iki sezondur hiçbir derbiyi düşük viteste kazanmadı. Hemen hepsinde rakiplerinden üstün oynadığı için galip geldi. Buruk, yarın ideal omurgasını sahaya sürmeye ve dominant futbolu oynatmaya mecbur olduğunu biliyordur.

Fernando Santos yönetiminde son 6 maçta yalnızca 1 gol yiyen Beşiktaş, belki seyredenleri oyunuyla mest emiyor. Ama Santos futboluna şüpheyle bakan benim gibilere de skorlarla bir ders veriyor. Portekizli teknik direktörün klasik müzik sakinliği ve emniyeti içeren futboluna heavy-metal ritimleriyle misafir olacak Galatasaray’sa 10 gün önce 4 kupa hayali kuruyorken bugün hedefler ikiye düştü. Bence Galatasaray’ın ligde avantajını koruması için heavy-metalden vazgeçememesi, yoğun oynaması, dominant olması gereken bir maç.

Uğur Meleke’nin yazısı