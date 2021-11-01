Uğur Meleke: Galatasaray ‘B planı’ ile kazandı

Galatasaray’ın bu sezon iki ana oyun planı var: Biri, merkezde Taylan-Berkan’ı bir arada kullandıkları resesif oyun. Topu daha çok rakibe bıraktıkları günlerde geçirgenliği azaltma maksatlı bir orta saha modeli o. Marsilya ve Lokomotiv Moskova maçlarında iyi sonuç verdi. Beşiktaş maçında o plandan çıkışta biraz geç kaldığı için iyi netice alamadı Terim.

Galatasaray’ın bu sezonki ikinci oyun planıysa Berkan/Taylan’ın birini 11’de kullandığı, ön tarafta ekstra bir yetenekliyi istihdam ettiği model. Konya maçının ilk yarısı böyleydi. Göztepe ikinci devresinde bu anlayış sahadaydı. Dün de Gaziantep karşısında maça böyle başladı Terim. Merkezde tek defansif Berkan kullanılınca Galatasaray önde daha yoğundu. Bunun ödülünü de devrenin sonunda sağladıkları atak sürekliliğiyle aldılar. Peş peşe kornerler sonucu Morutan’ın golü geldi zaten.

Uğur Meleke’nin yazısı