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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Dünkü derbinin bence kazananı yok

Dünkü derbinin bence kazananı yok, iki tane ikişer puan kaybedeni var. Pereira’nın ilk devreyi 2-1 bitirmesine rağmen Beşiktaş’ın tamamlanamayan atak sorununu çözüp geri döneceğini hissedememesi, İrfan-Mert’i erken sokmaması klasik kaygı sorununun tezahürüydü yine. Karaveli de biraz daha cesur olup Güven’i erken sürmeliydi bence oyuna.

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Kurtuluş ve Kuruluş: Türkiye İşçi Partisi’nin ‘sol ittifak’ hakkındaki görüşü…

TİP, derdinin, dört olan vekil sayısını 14’e çıkarmak olmadığını, seçimler aracılığıyla toplumsal muhalefetin direncini artırmaya ve ülkenin ‘ilerici birikimini’ meclise taşımaya çalışacağını, seçim ittifakını yalnızca ‘kurtuluş’ için değil, aynı zamanda ‘kuruluş’ için de elzem kabul ettiğini; halkın, ancak solun değerleri ve çabasıyla kendi sesine kavuşabileceğini ve önümüzdeki seçimlerin ‘birliktelik’ için gerekli fırsatları sunduğunu ilan ediyor.