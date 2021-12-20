Uğur Meleke: Dünkü derbinin bence kazananı yok

Dünkü derbinin bence kazananı yok, iki tane ikişer puan kaybedeni var. Pereira’nın ilk devreyi 2-1 bitirmesine rağmen Beşiktaş’ın tamamlanamayan atak sorununu çözüp geri döneceğini hissedememesi, İrfan-Mert’i erken sokmaması klasik kaygı sorununun tezahürüydü yine. Karaveli de biraz daha cesur olup Güven’i erken sürmeliydi bence oyuna.
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İzmir’deki maden kazası: 45 işçi etkilendi, 10’u halen hastanede
Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik, İzmir’de kendilerine ait madendeki göçükten 45 işçinin etkilendiğini, 10 kişinin halen tedavi gördüğünü açıkladı.
Kurtuluş ve Kuruluş: Türkiye İşçi Partisi’nin ‘sol ittifak’ hakkındaki görüşü…
TİP, derdinin, dört olan vekil sayısını 14’e çıkarmak olmadığını, seçimler aracılığıyla toplumsal muhalefetin direncini artırmaya ve ülkenin ‘ilerici birikimini’ meclise taşımaya çalışacağını, seçim ittifakını yalnızca ‘kurtuluş’ için değil, aynı zamanda ‘kuruluş’ için de elzem kabul ettiğini; halkın, ancak solun değerleri ve çabasıyla kendi sesine kavuşabileceğini ve önümüzdeki seçimlerin ‘birliktelik’ için gerekli fırsatları sunduğunu ilan ediyor.
Avrupa’da kapanmalar başladı, tedbirler sıkılaştırılıyor
Avrupa ülkeleri, Omicron varyantının Avrupa genelinde yükselişe geçmesiyle birlikte tekrar sıkı tedbirleri devreye almaya başlıyor.
Karamollaoğlu ‘üçüncü ittifak’a sıcak bakmadı: İktidar karşıtı blok zayıflar
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ‘üçüncü ittifak’ın iktidar karşıtı bloktaki oyları zayıflatacağını söyledi.
Üreticiler ‘tarihe not düştü’: Et ve süt bulmakta zorlanacağız
Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD), inek kesimlerinin aynı hızla devam etmesi halinde yaz aylarında et ve süt bulmada zorluk çekileceğini bildirdi.