Uğur Meleke: Beşiktaş’ın iki farklı vitesi var

Beşiktaş 75 saat içinde iki lig maçı oynadı. 180 dakikada altı gol attı, beş gol yedi.

Bu iki maçta Sergen Yalçın kalede 2 (Mert, Ersin), stoperde 5 (Welinton, Montero, Mehmet, Josef, Atiba), sağ bekte 3 (Necip, Mehmet, Nsa kala), sol bekte 2 (Nsakala, Rıdvan), merkezde de 5 farklı oyuncu (Josef, Atiba, Salih, Pjanic, Oğuzhan) kullandı.

Uzun sezon, lig kupa ve Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak 50’yi aşkın resmi maç hesaba katılarak yapılan tercihler bunlar. Ancak büyük resmin söylediği şu: Beşiktaş’ın alternatif oyuncularından bazıları, asların oldukça gerisinde.

Beşiktaş’ın dünkü Adana Demirspor maçına başlayan 11’i, aslında Antalya ikinci yarısında 3-0 galip gelen üstün oyunun devam filmi niteliğindeydi (…) Ancak aynen Antalya maçın da olduğu gibi Kenan’ların, Gökhan’ların sahada olduğu bölümde vitesi düşüyor bence Beşiktaş oyununun.

Uğur Meleke’nin yazısı