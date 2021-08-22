Uğur Meleke: Beşiktaş, 45 dakika hiçbir şey yapamadı

Rize maçındaki 11’ini bozmayarak maça başlayan Beşiktaş, ilk 45 dakikada hiçbir şey yapamadı. Oyuna hiç giremedi, şut atamadı, hatta pas bile yapamadı.

46’da Larin’in girişi ve Salih’in ceza alanına yaptığı ikinci santrfor koşularıyla oyun 15 dakika kadar hareketlendi. Beşiktaş’ın bu bölümde 2-3 pozisyonu var. Ancak N’Sakala’nın tatsız rahatsızlığı tabii ki en başta futbolcuları olumsuz etkiledi.

Belki normal şartlarda Teixeira, Batshuayi, Furkan, Börven gibilerin girişiyle maçın temposu artabilirdi ama bu tatsız akşam belli ki tatsız bitmeye kararlıydı.

Saman alevi gibi birkaç parlama dışında, ağızda hemen hemen hiç iyi tat bırakmadan bitti bu tatsız maç.

Uğur Meleke’nin yazısı