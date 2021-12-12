Uğur Meleke: Abdullah Avcı bu gidişatı değiştirmek istiyorsa…

Dün Poli Hamsik’i bire bir savununca, Nwakaeme de sakatlanıp çıkınca Antalyaspor gerek oyun, gerek tabela olarak hak ettiğiyle ayrıldı stattan. Abdullah Avcı bu gidişatı değiştirmek istiyorsa, ilk 9 haftada Trabzon’a oynattığı o müthiş eğlenceli futbola dönmeli bence tekrar.
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Genç kadın ağlayarak anlattı: Kardeşimin bota ihtiyacı var, 700 liradan başlıyor
Kendine Muhabir adlı Youtube kanalına konuşan abla şunları söyledi: “Ben bunu alabilmek için iki hafta çalışıyorum. Çok acı. Geleceğimiz hiç parlak değil. Söyleyeceklerim bu kadar.”
Trump’a ‘darbe planı’ sunulmuş
ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın eski özel kalemi Mark Meadows 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi’ne Trump’ın başkanlığa geri dönmesi için acil durum ilan etmesini tavsiye eden bir PowerPoint teslim etti.
İstanbul’da 750 minibüsün taksiye çevrilmesine de izin yok
İstanbul’da 750 minibüsün taksiye çevrilmesine yönelik kararın yürütmesi durduruldu.
Omicron’la ilgili en kötü senaryo
Britanya’da hükümete salgın yönetimi konusunda tavsiye veren kurul ek önlemler alınmazsa Omicron varyantı nedeniyle geçen kıştan daha kötü bir tablo ortaya çıkacağını, nisan aynına kadar 75 bin can kaybı olabileceğini duyurdu.
AKP’de yeni ‘pudra şekeri’ vakası
AKP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Kürşat Kılıç’a ait olduğu iddia edilen uyuşturucu görüntüleri yayınlandı. Kılıç’ın bu video nedeniyle görevinden istifa ettiği öne sürüldü.