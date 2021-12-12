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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Meleke: Abdullah Avcı bu gidişatı değiştirmek istiyorsa…

Dün Poli Hamsik’i bire bir savununca, Nwakaeme de sakatlanıp çıkınca Antalyaspor gerek oyun, gerek tabela olarak hak ettiğiyle ayrıldı stattan. Abdullah Avcı bu gidişatı değiştirmek istiyorsa, ilk 9 haftada Trabzon’a oynattığı o müthiş eğlenceli futbola dönmeli bence tekrar.

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