Uğur Emek: Yedi yıldızlı şehir hastanesi binası!

Cumhuriyet tarihi boyunca şehir içerisinde değişik kapasitelerde hastaneler yapıldı. Bu hastaneler sağlık hizmetlerini bölge sakinlerinin ayaklarına getirmişti.

AK Parti iktidarı 2003 yılında bir Sağlıkta Dönüşüm Programı açıkladı. Programın bir ayağı da Entegre Sağlık Kampüsleriydi. (Bir gün bir konuşmasında Sayın Cumhurbaşkanı bu hastaneleri “Şehir Hastanesi” olarak isimlendirdi. Sağlık Bakanlığı da akabinde projesinin adını buna uyarladı.)

Şehir hastaneleri yeni yatak kapasitesi yaratmıyor. Şehir içerisindeki mevcut hastaneler kapatılıyor. Vatandaşlar da genellikle şehrin uzak bölgelerine yapılan şehir hastanelerinin ayaklarına gidiyorlar.

Bizler bu politikanın yanlış olduğunu söyledikçe; iktidar mahfilleri şehir hastanelerinin inşaatının ne kadar kaliteli olduğunu söylüyorlar.

Hatta bu mahfillerden birileri bizlere “yedi yıldızlı otel hizmeti” veren bu hastaneleri beğenmiyorlar diye yüksek perdeden itiraz ediyorlar.

Bunlar mevzuyu yanlış anlamışlar. Bizler yedi yıldızlı otelcilik hizmeti değil, “yedi yıldızlı sağlık hizmeti” istiyoruz. (Bu arada Sağlık Bakanlığının kamu hastanelerine atayacak hekim bulamadığının da altını çizelim.)

Uğur Emek’in yazısı