Uğur Emek: Yapısal reformlardan ne kast ediyorsunuz denildiğinde sessiz kalıyordu

Genel devlet yönetiminde olduğu gibi kamu işletmeciliğinde de yönetsel yapı ter yüz oldu. Bunun yanı sıra yöneticiler başta olmak üzere çalışanların liyakatı yerlerde sürünmeye başladı.

Çalışanlar meşruiyetlerini liyakatlerinden değil, iktidara olan sadakatlerinden alıyorlar.

Hazine ve Maliye Bakanı (HMB) hafta içinde bir açıklama yaptı ve “kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artırmak için başlattıkları iki kısımlı reform çalışmalarının ilk aşamasını bitirdiklerini ve Ekonomi Koordinasyon Kuruluna sunduklarını” söyledi.

“Mevcut düzenleme ticari esasları tam olarak karşılamıyor, bu nedenle yeni düzenleme kaçınılmazdır” diye de ekledi.

Sayın Bakan göreve geldiğinden beri “yapısal reformlar yapılacak” deyip duruyordu.

Yapısal reformlardan ne kast ediyorsunuz denildiğinde ise sessiz kalıyordu.

Bir ara tasarruf genelgesinden bahsetti.

Kamu yöneticilerinin bindikleri arabalara ve oturdukları lojmanlara bakınca bu genelgenin bir anlamı olmadığını anladık.

Uğur Emek’in yazısı