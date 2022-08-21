Uğur Emek: Türkiye’yi belediye zihniyetiyle yönetiyorlar

Başkan metro hattının rant kaynağı hafriyat işlerini yapmış ve en maliyetli ray, vagon ve elektronik sistemleri işlerini Bakanlığa devir etmiş.

(Hakkını yemeyelim başkan 801 milyon doları Ankapark isimli “oyuncak parkı çöplüğüne” gömmüş. Yine kendi zamanında çöplüğe dönen 11-12 milyon dolarlık meşhur şehir kapıları var. Var da var.)

“Türkiye’yi belediye zihniyetiyle yönetiyorlar” demenin ikinci gerekçesini de şimdi söyleyeyim.

Sağlık Bakanlığı şehrin dışına şehir hastaneleri yaparken yol ihtiyacını unutmuş. Bursa ve Kocaeli’ndeki raylı sistemleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı üstlendi. İstanbul’daki Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin metrosunu İBB’nin yapması istenildi. Çünkü ilk şehrin yönetimi iktidar partisinde İBB ise muhalefetin.

İBB bütçesi olmadığı iddiasıyla metroyu yapamam dedi. Bunun üzerine projeyi Bakanlık üstlendi ve projenin yanı sıra bir şey daha yaptı.

Dünya genelinde metro istasyonları uzaklardan tanınsın diye istasyon kapılarına büyükçe bir “M” harfi konulur.

Bakanlık dünyada görülmedik bir iş yaptı. Metroları kendisini yaptığı bilinsin diye istasyonlara ulaştırmanın “U” harfini koydu.

Uğur Emek’in yazısı