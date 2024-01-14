Uğur Emek: Sağlık sisteminin sağlığı bozuluyor

Bu hükümetin bir ezberi var. Buz ezber çerçevesinde hemen her şeyi beton ile ölçüyor.

Ulaştırma politikasından bahsederken şu kadar kilometre yol yaptık diyorlar. Yolu olmayan bölgeleri veya hatalı yapılan yolları milletvekillerinin ağzından yeni yazdım (31/12/2023).

Adalet politikası deyince yapılan adalet saraylarını ve cezaevlerini sayıyorlar. Yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri yerle yeksan olmuşken.

Eğitim politikası denilince yapılan okul dersliklerini sayıyorlar. Daha yeni açıklandı. PISA sınavında matematik, fen bilimleri ve okuduğunu anlama alanlarında 15 yaşındaki Türk öğrencilerinin performansı OECD ortalamasının uzak ara altında.

Sağlık politikası denilince de hastane yataklarının sayısından bahsediyorlar.

Bütçe görüşmelerinde Sağlık Bakanı “son 20 yılda 757 hastane binasını, 2 bin 753 birinci basamak sağlık tesisini tamamlayarak hizmete” sunduklarını, “İnşaatı devam eden 144, ihale aşamasında 73, proje ve arsa aşamasında 195 olmak üzere toplamda 412 hastane yatırımının bulunduğunu dile getirdi.

Sağlık hizmetlerinin kalitesi konusuna ise değinmedi.

Uğur Emek’in yazısı