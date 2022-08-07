Uğur Emek: Konsorsiyumun yedeği 70 gün sonra oyuna sokulmuş

IC İçtaş da taca atıldı.

Anlaşılan şirketin yegâne çözüm adresi Londra tahkimi olacak.

Durun bir yere gitmeyin bir şey daha diyeceğim.

Titan-2-IC İçtaş konsorsiyumunun alt yüklenicilik sözleşme tarihi 22 Temmuz 2019’dur.

Konsorsiyumun sözleşmesinin iptalinden sonra iş TSM Enerji İnşaat Sanayi Limited şirketine verildi.

Ortakların tamamı Rus bunu biliyorsunuz.

Bu şirket ticaret siciline ne zaman tescil edildi? 2 Ekim, 2019. Yani Titan-2-IC İçtaş konsorsiyumu ile imzalanan sözleşmeden 70 gün sonra, konsorsiyumun yedeği oyuna sokulmuş.

TSM Enerjinin ortakları arasında kimler var dersiniz?

Bildiniz!

Yazının sonunda döneceği dediğim İçtaş’ın ortağı Titan-2 Anonim Şirketi.

Uğur Emek’in yazısı