Uğur Emek: İktidar, birçok alanda olduğu gibi enerjiyi de plansız bıraktı

Siyasetçiler de kendi gündemleri için plan yapıyorlar. 2023 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimi için haldır huldur çalışıyorlar.

Ancak sıra devlet işlerine gelince “planlama” mefhumunu unutuveriyorlar.

…

Çünkü planlama ciddi bir hazırlık, özenli bir gelecek tasarımı ve disiplinli bir uygulamayı gerektirir.

Oysa siyaset bu tür bir planı sadece kendisinin ikbali için yapabiliyor.

2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla Güneş Enerji Santralleri’ni (GES) teşvik etmek için “sanayicilere tüketeceğiniz elektrik için GES’i yapın, devlet ihtiyacınız üzerindeki üretimi ücreti karşılığında sizden alacak” denildi. EPDK yakınlarda bu Karar’a rağmen üretim fazlanızı sisteme bedava vereceksiniz dedi. Devlete güvenip yatırım yapan sanayicinin yüzbinlerce dolarlık yatırımının karşılığını buharlaştırdı.

Stratejik planlama ülke için gereklidir. Ancak enerji sektörü için olmazsa, olmazdır. Ancak özellikle de bu iktidar birçok alanda olduğu gibi enerjiyi de plansız ve yönsüz bıraktı.

Uğur Emek’in yazısı