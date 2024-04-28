Uğur Emek: Doktorlar ne durumda?

Türkiye’de 2002 yıllında 100 bin kişiye 138 doktor düşüyormuş. Doktor sayısı 2022 yılında %65 artarak 228’e çıkmıştır.

OECD ülkelerindeki doktor sayısı ise 372’dir.

OECD ve AB ülkeleri içerisinde Türkiye’den daha az doktora sahip başka bir ülke bulunmamaktadır.

Sadece doktor sayımızın yetersizliği mi can sıkıcıdır.

100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısında da Türkiye’den geride AB ve OECD ülkesi bulunmamaktadır.

Türkiye’de 2002 yılında bir kişi doktora 3,1 defa müracaat etmiş. 2022 yılında müracaat sayısı ise 10. Artış % 300’den fazla.

Önleyici sağlık hizmetlerini taca atmışız.

Dünya ölçeğinde baktığımızda doktor, hemşire ve ebe sayımız son derece yetersizdir.

Ayrıca modern dünya önleyici sağlık hizmetlerine önem vererek tedavici edici hizmetlere duyulan ihtiyacı düşürmüş.

Doktor sayısını 20 yılda % 65 artırırken, doktorların iş yükünü % 300’den fazla artırmışız.

Sonra da yetersiz sağlık hizmetlerinin yegâne sorumlusu doktorlar.

Uğur Emek’in yazısı