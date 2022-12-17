Uğur Dündar: Zarrab ve Korkmaz’ın uçaklarından inmeyenler Sahlin için ne düşünürler?

Bir hafta sonunu ailecek bir otelde geçiriyorsunuz. Pazar sabahı biraz yatak keyfi yapmak isterken kapınız çalınıyor. Açıyorsunuz, karşınızda temizlik görevlisi! “Affedersiniz” diyor, “Kahvaltı için odanızdan çıktığınızı düşünmüştüm de!..” “Ne var bunda?” dediğinizi duyar gibiyim. Çok şey var. Çünkü kapınızı çalan temizlik görevlisi Mona Sahlin’den başkası değil!.. Siyasetten çekildikten sonra kızının kurduğu bir şirkette çalışıyor ve hafta sonları otel odalarını temizliyor!.. Soranlara işinden hiç gocunmadığını söylüyor! Sahlin’in çarpıcı öyküsünü yazarken şunu düşündüm: Rıza Zarrab ve Sezgin Baran Korkmaz gibi kara para akladıkları öne sürülen kişilerin uçaklarından inmeyen bizim siyasetçiler, acaba Mona Sahlin için ne düşünürler?..

Uğur Dündar’ın yazısı