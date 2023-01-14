Uğur Dündar: Troller benim ödediğim vergilerle örgütlenip bana saldırmışlar

Özgür Özel’in açıklamalarından anlıyoruz ki; “Ebabil Harekatı” trolleri, yalan olduğunu bilmelerine rağmen benim ödediğim vergilerle örgütlenip bana saldırmışlar!.. Kur’an’a göre; Ebabil kuşları Kabe’yi yıkmak için gelen İslam düşmanlarını gagalarında taşıdıkları taşları atarak yenen kutsal kuşlar… Günümüzün sözde “Ebabil” kuşları ise; yalan ve iftira atmakta sınır tanımayanlar!..
SON HABERLER
Otomotiv ithalatçısı ve bayisine teminat zorunluluğu
Otomotiv sektöründe münferit ithalatçılarla bunların bayisi konumundaki mükelleflerin, ithalat yapabilmeleri için 66 milyon lira teminat vermeleri gerekecek.
Kadıköy Belediye başkanı: Scooter sayısı yasal sayıya insin yoksa toplayacağız
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Kadıköy’deki scooter sayılarının yasal sayıya inmesini talep etti. Odabaşı, aksi takdirde scooterları toplayacaklarını söyledi.
Güney Kore ile ABD’den Kuzey Kore sınırında askeri tatbikat
ABD ile Güney Kore, son dönemde füze denemeleriyle gerilimin tırmandığı Kuzey Kore sınırı yakınlarında ortak askeri tatbikat düzenledi.
MASAK’tan ‘parasal sınır’ düzenlemesi
Suç gelirlerinin aklanması ve ‘terörün finansmanının önlenmesi’ kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.
Aydınlık’a göre Perinçek’in oy oranı yüzde 8,5
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yakın Aydınlık Gazetesi, bir şirketin yürüttüğü seçim anketi yayınladı. Ankete göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Perinçek’e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 6, ‘belki oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 2,5.
TİP’li Sera Kadıgil, vekil pazarlığı yaptıkları yönündeki haberi yalanladı
TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Birgün’de yayınlanan ve ”TİP 20 vekil istedi” ifadelerinin yer aldığı habere tepki gösterdi.
Sınavda HDP sorusunun ‘bedeli’: Üniversiteden üç ay uzaklaştırma
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Bülent Yücel, öğrencilere sınavda HDP’nin kapatılmasına işaret ederek sorduğu soru nedeniyle görevden üç ay süreyle uzaklaştırıldı.
Elitaş ‘EYT düzenlemesi bize gelmedi’ demişti: Bakana göre vekiller çalışıyor
Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Bilgin, henüz Meclis’e gelmeyen EYT düzenlemesinden faydalanacak olanların ilk aylıklarını ‘şubat ya da martta’ alacaklarını söyledi
‘Yeni nesil katil bebek’ M3GAN, Z kuşağını tavladı
‘Yeni nesil katil bebek’ M3GAN, korkunç olduğu kadar komik, eğlenceli olduğu kadar derslerle dolu. Z kuşağını tavlamış olması bundan. Ebeveynlere de birkaç sözü var elbette.
Kiev’de patlama sesleri
Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Dnipro semtinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.