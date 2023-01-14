Uğur Dündar: Troller benim ödediğim vergilerle örgütlenip bana saldırmışlar

Özgür Özel’in açıklamalarından anlıyoruz ki; “Ebabil Harekatı” trolleri, yalan olduğunu bilmelerine rağmen benim ödediğim vergilerle örgütlenip bana saldırmışlar!.. Kur’an’a göre; Ebabil kuşları Kabe’yi yıkmak için gelen İslam düşmanlarını gagalarında taşıdıkları taşları atarak yenen kutsal kuşlar… Günümüzün sözde “Ebabil” kuşları ise; yalan ve iftira atmakta sınır tanımayanlar!..

Uğur Dündar’ın yazısı