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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Dündar: Troller benim ödediğim vergilerle örgütlenip bana saldırmışlar

Özgür Özel’in açıklamalarından anlıyoruz ki; “Ebabil Harekatı” trolleri, yalan olduğunu bilmelerine rağmen benim ödediğim vergilerle örgütlenip bana saldırmışlar!.. Kur’an’a göre; Ebabil kuşları Kabe’yi yıkmak için gelen İslam düşmanlarını gagalarında taşıdıkları taşları atarak yenen kutsal kuşlar… Günümüzün sözde “Ebabil” kuşları ise; yalan ve iftira atmakta sınır tanımayanlar!..

Uğur Dündar’ın yazısı


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MASAK’tan ‘parasal sınır’ düzenlemesi

Suç gelirlerinin aklanması ve ‘terörün finansmanının önlenmesi’ kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların işlemlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma ve bunların doğruluğunu teyit etme konularında sorumlu tutulacakları parasal alt sınır 85 bin liradan 185 bin liraya çıkarıldı.

Aydınlık’a göre Perinçek’in oy oranı yüzde 8,5

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e yakın Aydınlık Gazetesi, bir şirketin yürüttüğü seçim anketi yayınladı. Ankete göre, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Perinçek’e oy veririm diyenlerin oranı yüzde 6, ‘belki oy veririm’ diyenlerin oranı yüzde 2,5.

Kiev’de patlama sesleri

Ukrayna’nın başkenti Kiev’in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Dnipro semtinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.