Uğur Dündar: Şu rezalete bakar mısınız?

Özel’in verdiği bazı cevapları dinlerken, şaşkınlıktan ne diyeceğimizi bilemedik. Şu rezalete bakar mısınız? Partiyi Meclis’te temsil eden en yetkili kişi, Genel Başkanın danışmanlarının önemli bir bölümünün varlığından, seçimlerden sonra medyada çıkan haberler sayesinde haberdar olmuş!.. Hele Atatürk’e ve Kılıçdaroğlu’na hakaretler eden bir kişinin Atatürk’ün kurduğu partide danışman olmasını, dahası kendisine özel bir oda ayrılmasını, içine hiç mi hiç sindirememiş. Kemal Bey’e saygısızlık yapmamak için azami özen gösterdiği konuşması sırasında kimler tarafından önerildiklerini bilemediği, kamuoyunun büyük tepkisini çeken iki kişiden söz ederken öylesine öfkelendi ki “O odalar inşallah başlarına yıkılır!” demekten kendini alamadı.
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