Uğur Dündar: Peker’in iddialarının odağındaki ilçede neler oluyor?

Hatırlayacaksınız Sedat Peker videolarını yayınladığı günlerde, Esenyurt’u 2004’ten itibaren yöneten Necmi Kadıoğlu ve daha sonra görevi devretmek zorunda kaldığı Ali Murat Alatape hakkında tüyler ürperten iddialar dile getirmişti.

Kiralık mütevazi evlerden, ultra lüks villalara atlamaları, seks kaseti kumpaslarını, üniversiteli kızları eskort olarak kullanmaları, mallara çökmeleri, cinayetleri, tehditleri, gazetecilere sıkılan kurşunları, paravan kuruluşlar üzerinden sağlanan milyonlarca liralık rantları anlatmıştı… Muhataplarının reddettiği bu suçlamalar, ürkütücü olduğu kadar, birilerinin “Esenyurt’u kaybedersek Mekke’yi kaybederiz, İslam’ı kaybederiz!..” diyerek yırtınmalarının asıl nedenini gözler önüne seren ve savcıların derhal üzerine gitmesi gereken çok vahim iddiaları içeriyordu… Sedat Peker’in iddiaları sonrasında çok sayıda suç duyurusu yapıldı. Bunlarla ilgili soruşturmaların hangi aşamada olduğunu bilemiyoruz. Ama görünen bir gerçek var ki, o da yağma-çökme döneminden kalan borçlar ve haciz yağmuru nedeniyle CHP’li yeni Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yakında çadırda görev yapmak zorunda kalabileceği!

Uğur Dündar’ın yazısı