Uğur Dündar: Öğretmenler Günü kutlu olsun…

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Bizler, Tevfik Fikret’in şiirindeki temel amacı, yaşamının her aşamasında aynı heyecanla aktaran Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklarıyız.

Bu nedenle…

İlkokul öğretmeni Şemsi Efendi’ye…

Rüştiyedeki matematik öğretmeni Yüzbaşı Mustafa Bey’e…

Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin Bey’e…

Yazı ve tarih öğretmeni Osman Tevfik Bey’e…

Harp Okulundaki hocaları.. Necip Asım Bey’e, Rahmi Paşa’ya ve Yüzbaşı Naci Bey’e…

Ve onu bize armağan eden tüm öğretmenlerine şükranlarımızı sunuyoruz.

Vicdan, insanın sorumluluklarını test etme zamanıdır.

Özgür irade ve akıl gibi

iki temel koşulu vardır.

Oluşumun bir tarafı eğitim, diğer tarafı bunu sağlayan öğretmen ise eğer; değişim ve dönüşüm için okuyan, yazan, düşünen ve konuşan herkesin büyük borcu vardır.

Unutulmamalıdır ki;

Yaşam; bize öğretmenlerimizin verdiği en büyük armağandır.

Sorgulanması gereken, bizim onlara ne verdiğimizdir.

Gök kubbeyi yıkacaksanız; vakit kaybetmeden bunu onlar için yapın!

Borçlu kalmak insanı çok yorar!

Son söz; Neyzen Tevfik’e bir gönderme olsun;

Hiçlikten hepliğe giden yolda tüm bilge öğretmenlere selam olsun…

Askeri olmaktan gurur duyduğumuz Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimize şükran ve minnetle…

Öğretmenler Günü kutlu olsun…

Uğur Dündar’ın yazısı