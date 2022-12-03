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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Dündar: Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Öncelikle aday, toplumun güvendiği biri olmalı… Cumhuriyet’in kuruluş felsefesine bağlılığı ve Atatürkçülüğü asla tartışılmamalı… Seçildiği takdirde parlamenter demokratik sisteme dönüş için üzerine düşeni eksiksiz yapacağı, laik-demokratik hukuk devletini tüm kurum ve kuruluşlarıyla yeniden inşa edeceği konusunda en ufak bir kuşku duyulmamalı… Hak, hukuk ve adalet yolunda yürümeli, kişiliği basın ve düşünce özgürlüğünün teminatı sayılmalı… Adı söylendiğinde akla, yakın geçmişteki baskılara karşı çıkmış, kumpas davaları zulmüne direnmiş, hukukun üstünlüğü için büyük mücadele vermiş bir ‘özgürlük savaşçısı’ gelmeli…

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‘Sürdürülebilir beslenme’ için öneriler

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Huri Özkarabulut, sürdürülebilir beslenme alışkanlığı için altı öneride bulunarak, “Tüm bu önlemler sayesinde en büyük israf kaynağı olan evsel tüketimin önüne geçilebilir, meydana gelen atıklar, su, besin, emek ve enerji israfı da kısıtlanabilir” dedi.