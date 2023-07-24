Ufuk Sandık: Çinli markalar Türkiye yolunda

Türkiye otomotiv pazarına giren Çinli markaların sayısı artırıyor. Son olarak Çinli Dongfeng çatısı altında yer alan elektrikli otomobil markası Voyah Türkiye’ye geldi. Böylece Çinli markaların sayısı altıya çıktı. 2023 sonunda Çinli BYD’de Türkiye’ye gelmesiyle birlikte sayı yediye yükselecek. Türkiye pazarına giren ilk Çinli markalar DFSK ve Skywell oldu. 2021’de Türkiye’de yollara çıktılar. Ardından 2022’de MG satışa sunuldu. 2023 ilk çeyreğinde Chery yollara çıktı. Hemen sonrasında ise Leapmotor geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2023 Ocak-Haziran aylarında Türkiye otomobil pazarında toplam 430 bin 372 adet otomobil satıldı. İlk altı ayda satılan Çinli otomobil sayısı ise 14 bin 83 adet olarak gerçekleşti. Çinli otomobillerin pazar payı yüzde 3.27 oldu.

Ufuk Sandık’ın yazısı