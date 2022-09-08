UEFA’dan Sivasspor’a para cezası

Sivasspor’a, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İsveç takımı Malmö’yle oynadığı maçta taraftarın sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle 31 bin 500 avro (575 bin TL) para cezası verildi.
Kırmızı-beyazlılar, sosyal medyada kulübe, Malmö maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle 30 bin avro, meşale yakılması nedeniyle de 1500 avro para cezası verildiğini açıkladı.
Açıklamada, “Kulübümüzün daha ağır cezalar almaması için taraftarlarımızın daha dikkatli olmasını önemle rica ediyoruz” dendi.
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos’ta Malmö’yle karşılaşmış ve sahadan 2-0 yenik ayrılmıştı.