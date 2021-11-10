UEFA’dan Galatasaray’a deplasmanda seyircisiz oynama cezası

Galatasaray, Avrupa Ligi’nde Olimpik Marsilya’nın evinde oynadığı maçtaki tribün olayları nedeniyle Avrupa’da iki maç seyircisiz oynama cezası aldı.

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E Grubu’nda Galatasaray ile Olimpik Marsilya oynanan karşılama golsüz eşitlikle sonuçlanmış, maçın bir bölümünde Galatasaraylı taraftarlar rakip tribün ve sahaya meşale atmıştı.

UEFA, 30 Eylül’de Velodrome Stadı’nda oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray hakkında verilen kararı onadı.

Sarı-kırmızılı kulüp, olaylar nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki iki deplasman maçına seyircisiz çıkma ve 50 bin avro para cezası aldı.

Galatasaray’a ayrıca statta oluşan hasar için 8 bin bin avro ceza verildi ve zararın telafisi için Marsilya’yla 30 gün içinde temasa geçilmesi istendi.