UEFA, Osasuna’yı Avrupa Konferans Ligi’nden ‘men edebileceği’ yönünde uyardı

UEFA, İspanya’nın Osasuna Kulübünü hakkında kesinleşen şike cezasıyla bağlantılı olarak gelecek sezon katılmaya hak kazandığı Avrupa Konfederasyon Ligi’nden men edilebileceği uyarısında bulundu.

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UEFA, müfettişlerinin hazırladığı ve tavsiye niteliği taşıyan rapor doğrultusunda, 2013-2014 sezonunda son iki maçta yapıldığı tespit edilen şike olayından dolayı yaptırım olarak Osasuna’nın gelecek sezon Avrupa Konfederasyon Ligi’ne katılma hakkının elinden alınmasının istendiğini duyurdu.

UEFA, Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu’nun müfettişlerin sunduğu rapordaki tavsiyeyi değerlendireceği, konu hakkında Osasuna Kulübü’nün bilgilendirildiği belirtildi.

Osasuna’nın UEFA’nın nihai bir karar vermeden önce Temyiz Komitesi’ne başvurup, yeni savunma sunma hakkına sahip olduğu kaydedildi. UEFA’nın sunduğu kriterleri doğru bulmayan Osasuna’ysa haklarını sonuna kadar savunmak için yasal mücadelesini sürdüreceğini ve Temyiz Komitesi’ne başvuracağını duyurdu.

Osasuna, 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla İspanya’da yargılanmış ve Nisan 2020’de mahkeme 11 sanıktan 9’una hapis ve para cezası vermişti.

Bu olay, İspanya futbol tarihinde şike suçlamasına verilen ilk ceza olarak tarihe geçmişti.