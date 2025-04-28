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Yaramazlara biraz batar!

UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor finalde Barcelona'ya 4-1 yenildi

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 takımına 4-1 yenildi.

Fotoğraf: AA

Eleme gruplarından turnuvaya katılan Trabzonspor, Juventus, Atalanta ve Inter (çeyrek finalde) gibi köklü ekipleri elemişti.


Yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg’u 2-1’le geçen bordo-mavililer turnuvada finale yükselme başarısını gösteren ilk Türk ekibi olmuştu.

İsviçre’nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi’nde oynanan finalde Barcelona’yla karşılaşan Trabzonspor, 11’inci dakikada Diarra’nın golüyle 1-0 geri düştü.

Yedi dakika sonra Barcelona, Cuenca’yla farkı ikiye çıkardı.

32’inci dakikada Barcelona Hernandez’le farkı üçe çıkardı, ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

İlk yarı 2-0 tamamlandı.

Barcelona üçüncü golü 57’nci dakikada takımın kaptanı Alba’yla buldu.

68’nci dakikadaysa Diarra kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı.

Trabzonspor’da Bican Tibukoğlu 87’nci dakikada farkı üçe indirdi.

Karşılaşma 4-1 sonuçlanırken Barcelona şampiyon oldu.

UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor finale yükseldi

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