UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor finalde Barcelona'ya 4-1 yenildi

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi finalinde Barcelona U19 takımına 4-1 yenildi.
Eleme gruplarından turnuvaya katılan Trabzonspor, Juventus, Atalanta ve Inter (çeyrek finalde) gibi köklü ekipleri elemişti.
Yarı finalde Avusturya ekibi Salzburg’u 2-1’le geçen bordo-mavililer turnuvada finale yükselme başarısını gösteren ilk Türk ekibi olmuştu.
İsviçre’nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi’nde oynanan finalde Barcelona’yla karşılaşan Trabzonspor, 11’inci dakikada Diarra’nın golüyle 1-0 geri düştü.
Yedi dakika sonra Barcelona, Cuenca’yla farkı ikiye çıkardı.
Barcelona, Cuenca'nın 18. dakikada bulduğu golle farkı ikiye çıkardı. pic.twitter.com/pKyPY6nHj8— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
32’inci dakikada Barcelona Hernandez’le farkı üçe çıkardı, ancak VAR incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.
İlk yarı 2-0 tamamlandı.
Barcelona üçüncü golü 57’nci dakikada takımın kaptanı Alba’yla buldu.
68’nci dakikadaysa Diarra kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü attı.
📌 Trabzonspor 0-4 Barcelona— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
⏱️ 68' Ibrahim Diarra pic.twitter.com/cFkBvelOOQ
Trabzonspor’da Bican Tibukoğlu 87’nci dakikada farkı üçe indirdi.
Temsilcimiz Trabzonspor'da Bican Tibukoğlu golünü attı, gözyaşlarına hakim olamadı. pic.twitter.com/OVE97Dp5wc— TRT Spor (@trtspor) April 28, 2025
Karşılaşma 4-1 sonuçlanırken Barcelona şampiyon oldu.