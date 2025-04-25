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UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor finale yükseldi

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde finale yükseldi.

Bordo mavililerin rakibi AZ Alkmaar – Barcelona maçının galibi olacak.


Fotoğraf: AA

Bordo-mavili ekip çeyrek finalde İsviçre’nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg’la karşılaştı.

Maçın ilk yarısı 0-0 biterken, Trabzonspor 73’üncü dakikada Yiğit Kemal Turan’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Avusturya ekibi 85’inci dakikada skoru 1-1’e getirdi.

Trabzonspor 89’uncu dakikada Boran Başkan’ın golüyle 2-1 öne geçti ve maçta başka gol olmadı.

Bordo mavililer bu sonuçla finale yükseldi.

‘Devler’i eledi

Eleme gruplarından turnuvaya katılan Trabzonspor, Juventus, Atalanta ve Inter (çeyrek finalde) gibi köklü ekipleri eledi.

Trabzonspor turnuvada finale yükselme başarısını gösteren ilk Türk ekibi oldu.

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