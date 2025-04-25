UEFA Gençlik Ligi: Trabzonspor finale yükseldi

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi’nde finale yükseldi.
Bordo mavililerin rakibi AZ Alkmaar – Barcelona maçının galibi olacak.
Bordo-mavili ekip çeyrek finalde İsviçre’nin Nyon kentinde Avusturya ekibi Salzburg’la karşılaştı.
Maçın ilk yarısı 0-0 biterken, Trabzonspor 73’üncü dakikada Yiğit Kemal Turan’ın golüyle 1-0 öne geçti.
GOOOOLLL!! YİĞİT KEMAL TURAN!! BU NASIL BİR VURUŞ! MÜKEMMEL BİR GOL!! 🔥 pic.twitter.com/3a4wNf7sKU— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025
Avusturya ekibi 85’inci dakikada skoru 1-1’e getirdi.
Trabzonspor 89’uncu dakikada Boran Başkan’ın golüyle 2-1 öne geçti ve maçta başka gol olmadı.
GOOOOOLLL!! BORAN BAŞKAN!! İNANILMAZ BİR GOL DAHA! YENİDEN ÖNDEYİZ! 🚀 pic.twitter.com/zjrmvO4rmQ— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025
Bordo mavililer bu sonuçla finale yükseldi.
‘Devler’i eledi
Eleme gruplarından turnuvaya katılan Trabzonspor, Juventus, Atalanta ve Inter (çeyrek finalde) gibi köklü ekipleri eledi.
Trabzonspor turnuvada finale yükselme başarısını gösteren ilk Türk ekibi oldu.