UEFA Avrupa Ligi’nde grup kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi’nde 2022-2023 sezonu grup aşaması kura çekimi İstanbul’da yapıldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında gruplar, Haliç Kongre Merkezi’nde belirlendi. Geçen sezonun şampiyonu Eintracht Frankfurt’un eski Alman futbolcusu Karl-Heinz Körbel, kupayı sahneye getirdi. Kura çekimini Körbel ve eski Macar futbolcu Zoltan Gera yaptı.

Üçüncü torbadan kuraya katılan Fenerbahçe, B Grubu’nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca’yla yer aldı.

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UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti’nin hazır bulunduğu kura çekiminde dördüncü torbadaki Trabzonspor, H Grubu’nda Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros’la eşleşti.

Gruplar şöyle:

A Grubu: Arsenal (İngiltere), PSV (Hollanda), Bodo/Glimt (Norveç), Zürih (İsviçre)

B Grubu: Dinamo Kiev (Ukrayna), Rennes (Fransa), Fenerbahçe (Türkiye), AEK Larnaca (Kıbrıs Cumhuriyeti)

C Grubu: Roma (İtalya), Ludogorets (Bulgaristan), Real Betis (İspanya), HJK Helsinki (Finlandiya)

D Grubu: Braga (Portekiz), Malmö (İsveç), Union Berlin (Almanya), Union Saint-Gilloise (Belçika)

E Grubu: Manchester United (İngiltere), Real Sociedad (İspanya), Sheriff (Moldova), Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu: Lazio (İtalya), Feyenoord (Hollanda), Midtjylland (Danimarka), Sturm Graz (Avusturya)

G Grubu: Olympiakos (Yunanistan), Karabağ (Azerbaycan), Freiburg (Almanya), Nantes (Fransa)

H Grubu: Kızılyıldız (Sırbistan), Monaco (Fransa), Ferencvaros (Macaristan), Trabzonspor (Türkiye)