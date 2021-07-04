Üçüzlerin üçü de hamile

ABD’nin California eyaletinde yaşayan 35 yaşındaki üçüzler Gina Purcell, Nina Rawlings ve Victoria Brown hamile. Arka arkaya bebeklerini kucaklarına alacaklar.

Fotoğraf: New York Post

İkinci çouğuna hamile Brown, 9 Temuz’da doğum yapacak; oğlu olacak. İlk bebeğini bekleyen Rawlings 28 Ağustos’ta. Onun da bebeği. erkek. Üçüncü bebeğine hamile Purcell ise kasım ayında kızını kucağına alacak.

Gina Purcell, “Çocukluğumuzdan beri bebek sahibi olmak konusunda konuşurdukaramızda ama aynı zamanda hamile kalıp doğurmak gibi bir planımız olmadı elbette. Ama hayat işte! Aynı anda hamileyiz üçümüz de” dedi.

Rawlings ise ilk hamileliğinde bu deneyimi kardeşleriyle aynı anda yaşadığı için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, “Onlar benden daha deneyimli. Onlarla konuşmak beni rahatlatıyor” dedi.

Birbilerine 15 dakika mesafede oturan üçüz kardeşler hamilelik, çıkan yeni bebek ürünleri konusunda her türlü deneyimi paylaştıklarını söylerken annelerinin dört ay içinde üç torunu daha olacağı için çok sevindiğini ve heyecanlandığını anlattı.