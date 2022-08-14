Üçüz buzağılar biberonla besleniyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde besicilik yapan Yaşar Öz’ün altı yaşındaki ineği, üçüz buzağı dünyaya getirdi.

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Perakende Mahallesi’nde yaşayan Öz, ‘Holstein-Simental melezi’ ineğinin üçüzlerinin 15 günlük olduğunu söyledi.

22 yıldır hayvancılıkla uğraştığını ve ilk defa üçüz buzağıyla karşılaştığını belirten Öz, “Sağlık durumları çok iyi. Biberonla besliyoruz. Şaşkın ve sevinçliyiz” dedi.

Evlat gibi

Yaşar Öz’ün eşi Münire Öz de buzağılarla birer evlat gibi gece gündüz ilgilendiklerini dile getiren Öz, onların da birer aile ferdi haline geldiğini söyledi.

Aileyi ziyaret edip bilgi alan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de üçüz buzağı doğumunun nadir görüldüğünü aktardı ve ekledi: “Yaşar Öz, bilinçli bir hayvan üreticisi. Şu ana kadar ineklerinden beş tanesi ikiz doğurmuş, şimdi de üçüz oldu. İyi bir çiftliği var. hayvanlarına çok iyi bakıyor.”