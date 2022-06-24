Üçüncü kattan elektrikli araç düştü: İki ölü

Çin’deki bir firmanın genel merkezinin üçüncü katından kendi ürettikleri elektrikli araç düştü; iki kişi öldü.

Fotoğraflar: Weibo

Dün akşam, ‘Nio’ adlı elektrikli araç üreticisinin Şanghay kentindeki binasının, teşhir salonu, otopark ve test alanı olarak kullanılan üçüncü katından düşen aracın içinde olan ve ölen iki kişiden birinin şirket çalışanı diğerinin ortaklardan birinin personeli olduğu açıklandı.

Şirket, soruşturma başlatıldığını, resmi kurumlarla işbirliği yaptıklarını açıkladı. Açıklamada, ”İlk belirlemelere göre bu bir kazaydı ve araçtan kaynaklanmıyor. Çok üzgünüz hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerine başsağlığı diliyoruz. Onlara destek olmak için ekip kurduk” dendi.

Açıklamaya, Çin’in sosyal medya sitesi Weibo’da paylaşıldıktan sonraki yarım saat içinde binlerce yorum geldi. Kazanın ‘araçtan kaynaklanmadığına’ vurgu yapılması tepki çekti ve açıklama kaldırıldı.

Bir kullanıcı, ‘kaza olup olmadığına resmi makamların karar vermesi gerektiğinin’ altını çizerken bir diğeri bu açıklamanın kapitalizmin soğuk yüzünü gösterdiğini yazdı. Bir başka kullanıcıysa, ”Sürücüler aracı test etmek için gelmiş ama siz ‘kazanın’ araçla ilgili olmadığını söylüyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Yeniden düzenlenerek paylaşılan ikinci açıklamada, kazanın araçtan kaynaklanmadığına dair ifade parantez içine alındı.