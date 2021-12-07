Uçan kiralar dizi sahnesinde: Kim veriyor tek göz eve bu parayı?

Türkiye’de son dönemde hızla artan kira fiyatları dizi senaryolarında kendisine yer bulmaya başladı.

Show TV’nin popüler dizilerinden ‘Üç Kuruş’ta kira fiyatlarının geldiği son nokta, “Kim veriyor tek göz eve bu parayı?” repliğiyle eleştirildi.

Fotoğraf: Twitter

Dizi, mafya lideri ‘Kartal‘ ile organize şubede komiser ‘Efe‘nin çevresinde geçen olayları konu alıyor.

Başrollerinde Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse’nin yer aldığı dizinin altıncı bölümünde artan kira fiyatları bir emlakçı sahnesiyle ele alındı.

Dizi karakterlerinden Ruşen emlakçı camındaki ilanları gördükten sonra, “Ben ömrümde bir şey görmedim. Bunlar nasıl kiralar” dedi ve dükkana girdikten sonra emlakçıya tepkisini “Kim veriyor tek göz eve bu parayı?” sözleriyle sürdürdü.