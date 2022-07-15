Uçaktaki 329 kişinin öldüğü bombalı saldırı sonrasında yargılanıp beraat etmişti: Vurularak öldürüldü

Air India’nın (Hindistan Hava Yolları) 1985’te bir uçağına düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu tutulup aklanan Ripudaman Singh Malik silahlı saldırıda öldü.

Fotoğraf: Reuters

23 Haziran 1985’te, Kanada’nın Montreal kentinden Britanya’nın başkenti Londra’ya gitmek için havalanan uçağa yönelik terör saldırısında uçaktakilerin tamamı, 329 kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Narita Havalimanı’nda bir başka Air India uçağı daha hedef alınmış, bombalı saldırıda bavulları taşıyan iki işçi ölmüştü.

Saldırıların, ‘1984’te Hindistan’daki Sihlerin Altın Tapınağı’na yönelik yüzlerce kişinin öldüğü saldırıya misilleme olarak Kanadalı radikal Sihler tarafından düzenlediği’ düşünülüyor.

Bombaları uçağa yerleştirmekle suçlanan Sih iş adamı Malik ve Ajaib Singh Bagri 2005’te beraat etmişti. İkilinin beraat etmesinden sonra polis, ‘soruşturma sürecinde beceriksiz davranmakla’ suçlanmıştı. Saldırıyla ilgili bir kişi, Inderjit Singh Reyat hüküm giymiş, 30 yıl hapis yattıktan sonra 2016’da tahliye edilmişti.

Yıllarca terör saldırısında parmağı olmadığını savunan Malik, Britanya Kolumbiyası eyaletindeki Surrey kentinde aracında vurularak öldürüldü. Polis tarafından Malik’in öldürüldüğü noktaya yakın bir yerde yanmış bir araç buldu.

Polisin açıklamasında, Malik’in hedef alındığından emin olunduğu bilgisinin dışında ayrıntı paylaşılmadı.