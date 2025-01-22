Uçakta unutulan kedi 24 saatte üç sefer yaptı

Uçakta unutulan kedi, 24 saatte Yeni Zelanda-Avustralya hattında üç uçuş yaptı.

Fotoğraf: The New Zeland Herald

Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinden Avustralya’nın Melbourne kentine taşınan bir aile, sekiz yaşındaki ‘Mittens’ adlı kedisiyle uçağa bindi.

Avustralya’ya ulaşan aile üç saat beklemesine rağmen kediyi teslim alamadı.

Mittens’in sahibi Margo Neas, uçağın kargo bölündeki eşyalar nedeniyle hayvanın fark edilmediğini ve uçağın Yeni Zelanda’ya döndüğünü söyledi.

Yetkililer, yanlışlıkla birkaç kez sefer yapan kediyi Melbourne’a giden bir uçağa alarak ailesine teslim etti.

The Air New Zealand sözcüsü, kedinin sahiplerinden özür diledi.