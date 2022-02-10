Uçakta tecavüz suçlaması: Kadın yolcu şikayetçi oldu

ABD’nin Newark kentinden Britanya’nın başkenti Londra’ya gitmek üzere havalanan uçaktaki bir kadın yolcu yolculuk sırasında tecavüze uğradığını söyleyerek bir diğer yolcudan şikayetçi oldu.

Londra’da görev yapan Metropolitan Polisi’nin açıklamasına göre United Airlines’a ait uçaktaki, business class’ta oturan Britanyalı kadın yolcu kabin ekibine diğer yolcular uyurken tecavüze uğradığını söyledi. Kadının kendisine tecavüz ettiğini söyleyen adamın da Britanya vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

31 Ocak’taki uçuşta görev yapan kabin ekibi durumdan haberdar olunca durum polise bildirildi. Polistin açıklamasında, “Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda görevli polis ekibimiz alana inecek bir uçakta bir olay yaşandığından haberdar edildi. Uçak indiğinde 40 yaşındaki bir adam tecavüz şüphesiyle gözaltına alındı” dendi.

Yolculuk esnasında kadından farklı bir sırada oturan bu kişinin sorgusu sonrasında serbest bırakıldığı ancak soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Uçağın business class bölümünde inceleme yapıldı. DNA ve parmak izi alındı. Kadın yolcuysa tecavüz mağdurlarına destek verilerek ifadelerine başvurulan merkeze götürüldü.

Haberi duyuran, Britanya’da yayımlanan Sun gazetesine konuşan bir kaynak, adam ve kadının birbirlerini tanımadıklarını, uçağa binmeden önce tanıştıklarını ve havalimanında sohbet edip bir şeyler içtiklerini söyledi. Aynı kişi, kadının kabin ekibine durumu anlatırken çok kötü bir durumda olduğunu vurguladı.