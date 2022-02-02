Uçakta doğum: Business class geçici doğum ünitesi oldu

Gana’da ABD’ye gitmek üzere havalanan bir uçaktaki hamile yolcu erken doğum yaptı.

Fotoğraf: Nancy Adobea Anane

Adı ‘GG’ olarak açıklanan Ganalı kadının, 29 Ocak’taki yolculuk sırasında sancısı tuttu. Yolcular arasındaki bir doktor, business class’ı geçici bir doğum ünitesine çevirdi. Kadın sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Şubat sonunda beklenen bebeğin erken geldiğini duyan yolcular haberi alınca alkışlayarak ona, “Hoşgeldin” dedi. Uçakta doğum, kabin ekibi için de yolcular için de sürpriz oldu.

Yaşananlara şahit olan uçaktaki Ganalı gazeteci Nancy Adobea Anane, “Uçağın ön kısmına doktor gittiğini gördü çoğu yolcu ama anons yapılana kadar bunun nedeninin doğum olduğunu öğrenemedi. Ben ABD’de çalışan doktor Stephen Ansah-Addo’ya yardım ettim Doktor, bir hemşire, ben ve kabin ekibi doğum sırasında yardımcı olduk” dedi.

Bebeğin, annesinin sancıları başladıktan 45 dakika sonra doğduğunu anlatan Ganalı gazeteci, uçak ABD’nin başkenti Washington’a indiğinde sağlık ekibinin havalimanında beklediğini, anne ve bebeğin kontrolden geçirildiğini, sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.