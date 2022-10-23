Uçak apartmanın üzerine düştü: İki ölü

ABD’nin New Hampshire eyaletinin Keen kentinde, küçük bir uçak havalandıktan kısa süre sonra birden fazla ailenin yaşadığı binanın üzerine düştü. Uçaktaki iki kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraf: ABC

Kaza sırasında binadaki dört dairede yaşayan sekiz kişi de evdeydi. Hiçbiri yaralanmadı. Uçağın garaj kısmına düşmesi bunda etkendi.

Kazanın olduğu yere arama-kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binadaki hasar nedeniyle yaşayanlar evlerini terk etti. Belediye tarafından geçici yerlere yerleştirildi. Yetkililer, hasarın tam olarak belirlenip inşaat çalışmaları tamamlanana kadar kimsenin binaya girmesine izin vermeyeceklerini açıkladı.

Tek motorlu Beechcraft Sierra’nın Keene Dillant-Hopkins Havalimanı’ndan havalandığı, New Hampshire eyaletinde faaliyet gösteren ‘Monadnock Aviation’ adlı şirkete ait olduğu belirtildi.

Havalimanının müdürü David Hickling, uçakta bir kayıt cihazı olmadığı için kazanın nedenini belirlemenin zor olacağını, bir acil durum olduğuna dair sinyal almadıklarını söyledi.