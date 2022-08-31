Uçak ağacın üzerine düştü: İçindekiler yaralanmadan kazayı atlattı

Britanya’da bir uçak ağacın üzerine düştü. İçindeki iki kişi de yara almadan kazayı atlattı.

Fotoğraflar: Oxfordshire İtfaiyesi

Bugün yerel saatle 13:55’te, bir hafif uçağın Southend’de düştüğü bilgisi üzerine Oxfordshire ve Berkshire bölgelerinden itfaiye ekipleri ve en yakındaki sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Bir ağacın üzerine düşen uçaktaki iki kişinin burnu bile kanamadı ancak kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldılar. Oxfordshire bölgesinin itfaiye ve arama kurtarma hizmetleri, pilot ve yolcunun yaralanmamalarının mucize olduğunu açıkladı.

Bölgenin etrafında emniyet şeridi oluşturuldu. Ayrıca yakıt sızıntısı olmaması için de gereken önlemler alındı.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.