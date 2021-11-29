Üç yılda üç kere piyango kazandı

ABD’de bir kadın üç yıl içinde üç kez piyangodan ikramiye kazandı.

Fotoğraf: Flickr (Temsili)

Maryland’da yaşayan 61 yaşındaki kadının son olarak aldığı beş dolarlık (63 lira) iki kazı kazan kartından birine 50 bin dolarlık (631 bin lira) ikramiye çıktı.

Kazı kazanı satın aldığı aynı dükkandan 2018 ağustos ayında aldığı kazı kazana da 50 bin dolar ikramiye çıkan kadın, aynı yılın ekim ayında da yine aynı miktarda ikramiye kazanmış.

Maryland piyango merkezinden ikramiyesini teslim almaya giden kadın kartı kazıdığında çok şaşırıdğını anlattı: “Yine kazandığıma inanmadım. İnsanlar her gün oynuyor ve kazanamıyor. Benim üçüncü kez kazanmış olmam inanılmaz!“

Emekli temizlik işçisi, kazandığı ikramiyeyi evinin tadilat ihtiyaçları için kullanacağını söyledi.