Üç yıl aradan sonra ‘Yeniden Çiçek Pasajı’ festivali

Beyoğlu’nun simge mekanı Çiçek Pasajı’nın tarihi atmosferi içinde meze kültürüne farklı ve yenilikçi bir yorum getiren ‘Yeniden Çiçek Pasajı’ festivali, üç yıl aranın ardından bir kez daha katılımcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

‘Yaşasın Beyoğlu’ mottosuyla düzenlenen festivalde, yeni nesil şeflerin menülerine Gripin’in şarkıları ve Güntaç Özdemir’in hareketli performansı eşlik edecek.

1876 yılından bu yana Beyoğlu’nun en uğrak adreslerinden biri olan Çiçek Pasajı’ndaki etkinlikte, yeni nesil şefler, gece boyunca Çiçek Pasajı’nın geleneksel tatlarının yanı sıra kendi imzalarını taşıyan yaratıcı reçeteleri de paylaşacak.

Yeni nesil şeflerin Çiçek Pasajı ve Beyoğlu Balık Pazarı esnafından sağladıkları malzemeyle yeniden yorumladıkları mezeler, sanatçıların canlı performansları eşliğinde servis edilerek, bir Beyoğlu geleneği geleceğe taşınacak.

‘Yaşasın Beyoğlu’ mottosuyla 22 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek festivalin biletleri internet üzerinden satışa çıktı.