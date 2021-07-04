Üç yaşındaki çocuğunu seyir halindeki arabadan sarkıtan baba tutuklandı

İstanbul’da ‘yaramazlık yaptığı’ bahanesiyle üç yaşındaki oğlunu araçtan sarkıtan baba tutuklandı.

AA’nın haberine göre İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 3 Temmuz’da sosyal medya üzerinden paylaşılan bir sürücünün seyir halindeki araçtan küçük bir çocuğu sarkıtıp tuttuğu görüntüyle ilgili çalışma başlattı. Plaka bilgisi üzerinden sürücünün kimliği belirlendi. Şüpheli M.Ö. aynı gün yakalandı.

M.Ö., görüntüdeki çocuğun üç yaşındaki oğlu olduğunu, gün içerisinde yaramazlık ettiğini ve sakinleştirmek istediği için yaptığını anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından trafik güvenliğinin tehlikeye düşürülmesi suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.