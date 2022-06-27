Üç yaşındaki çocuğun kopan parmakları ‘karnında beslenerek’ kurtarıldı

Kars’ta üç yaşındaki Muhammet Miraç Kenç’in traktörün vantilatör kayışına sıkışıp kopan el parmakları, Erzurum’da karnına gömülüp beslendikten sonra yapılan bir dizi operasyonla kurtarıldı.

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Halefoğlu köyünde yaşayan küçük çocuk, iki ay önce kendisine top ve oyuncak alan dedesiyle vakit geçirdi. Dedesi İsmail Kenç, topu şişirmek amacıyla traktörü çalıştırdıktan sonra telefonla görüşmek için yanından ayrılınca, Miraç Kenç, sol elinin üç parmağını traktörün vantilatör kayışına kaptırdı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Erzurum’daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen çocuk, Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Abdulkerim Olğun ve ekibince ameliyata alındı.

Dört hafta bekledi

Küçük yaşta olması ve damarlarının inceliğinden dolayı ameliyatlarda zorlandıklarını, başka operasyonlar da gerekeceğini aktaran Olğun şöyle devam etti: “İlk operasyon yedi saat sürdü. Mikroskobun altında bile damarları görmekte çok zorlandık. Dolayısıyla parmakları karna gömerek besledik. Şu an parmaklar yaşıyor ve bir sorun kalmadı. Kısa sürede şifayla taburcu edeceğiz.”