Üç yaşında çocuk ve sekiz aylık kardeşi yangında can verdi: Anne-baba evde yokmuş

Ordu’da ahşap evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Korgan ilçesindeki Tepealan Mahallesi’nde tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında, üç yaşındaki Eymen ile sekiz aylık kardeşi Yaman Bulut Alantepe yanarak yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından evin bulunduğu alanda savcı inceleme yaptı.

Yangın sırasında baba Selami Alantepe’nin babasının evine, hamile olan ‘dini nikahlı’ eşi Filiz Koçak’ın ise hastaneye kontrole gittiği öğrenildi.

Çocukların amcası Turan Alantepe, yengesi hastaneye gittiği için sabah saatlerinde kızını yeğenlerinin yanına gönderdiğini anlattı.

Kahvaltı yaptıkları sırada kızının “Baba, Selami amcamın evi yanıyor koş” diyerek yanına geldiğini belirten Alantepe şunları söyledi: “Kızım önce amcasını çağırmış, sonra da beni çağırdı. Geldiğim anda yangına yanaşma şansımız yoktu. O yüzden kurtarma durumumuz da olmadı. Yangın televizyondan olabilir, tüpten olabilir. Çünkü tek göz olduğu için evin dışı brandalıydı, içi tahtaydı. Allah rahmet eylesin. Ne diyelim, acımız büyük.”

Mahalle muhtarı Mevlüt Bozkurt da yangının sobadan çıktığının tahmin edildiğini kaydederek “Burası baraka. Bu aileye kira yardımı verildi, kardeşinin yanında duruyorlardı. Bu sabah buraya gelmişler. Anne hastaneye gitmiş, çocukları buraya getirmişler. Bu, babasının söylemesi” dedi.

