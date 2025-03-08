Diken

Yaramazlara biraz batar!

Üç ile yağış uyarısı

Üç ilde yağış bekleniyor.

Fotoğraf: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Mardin ve Şırnak’ta yağış, Hakkari’deyse karla karışık yağmur etkili olacak.

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