Üç ile yağış uyarısı

Üç ilde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) tahminine göre Mardin ve Şırnak’ta yağış, Hakkari’deyse karla karışık yağmur etkili olacak.
Yaramazlara biraz batar!
Tarihçi İlber Ortaylı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “Osmanlı geri dönmeyecek” sözlerine yanıt verdi: “Bu Netanyahu cahil biri. Öbür Siyonistlerden farklı. Bunun abisi de donanımlı bir Siyonistti. Belki Osmanlı dönmeyecek ama Osmanlı İmparatorluğu’na yakın bir şey dönecek inşallah.”
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İran’a saldırıların İsrail’in ‘tek taraflı eylemi’ olduğunu vurguladı. Sekreter, ABD dahil olmak üzere müttefikleri gerilimi azaltmaya çağırdı.
Sivas’ta 10.26’da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’a saldırıların ‘tehlike ortadan kalkana kadar’ süreceğini söyledi.
Dün Hindistan’da meydana gelen uçak kazasında ölenlerin ailesine yaklaşık 115 bin dolar yardım yapılacak.