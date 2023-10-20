Üç ilde sahte ilaç operasyonu: Aralarında kanser ve SMA ‘ilaçları’ da var

İstanbul merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda, SMA ve kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların sahtelerini üreten 12 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, Bakırköy Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, MS, SMA, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların sahtelerinin üretilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Bunun üzerine İstanbul, Bursa ve Sakarya’da belirlenen 47 adresi bugün eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda sahte kanser, diabet, hormon, MS, sporcu protein ilaçları ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan şüphelilerin tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.