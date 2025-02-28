Üç ilde milyonlarca sahte dolar ve avroya el kondu: 10 tutuklama

İstanbul merkezli üç ilde piyasa sürülmeye hazır 2 milyon 150 bin 100 avro, 1 milyon 353 bin 600 dolar ve 7 bin 400 lira sahte paraya el kondu. 10 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul, Edirne ve Osmaniye’de para sayma makinesinden geçen sahte avro ve dolarları piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeye operasyon düzenlendi.

Üç ilde 27 adrese düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde bulunan sahte paralaraysa el kondu:

1 milyon 353 bin 600 dolar

2 milyon 150 bin 100 avroya denk düşen 100’lük 13 bin 536 adet sahte dolar

200 banknotluk 1500 sahte avro

100 banknotluk 9 bin 101 adet sahte avro

50 banknotluk 18 bin 800 adet sahte avro, 1 adet 20,

1 tane 10 avro

100 banknotluk 74 Türk Lirası

Ayrıca bir ruhsatsız tabanca, 76 mermi, iki para sayma makinası ve 26 cep telefonuna da el kondu.

Şüphelilerden 10 tutuklanırken, üçü adli kontrolle, 12’siyse direkt serbest bırakıldı