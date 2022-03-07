Üç ilde ‘kadın gücü’ ormanı: ‘Ağaç dikmek için bahane üretin’

Filiz Öztürk

Proje kapsamında dikilecek fidanlar kızılçam ve servi. Serviler yangına dayanıklı olduğu için kızılçamların çevresine dikilerek koruyucu bir kalkan görevini üstlenecek. Kızılçamların biyolojik bağımsızlığını kazanması beş yıl alıyor. Bu, fidanı diktikten sonra ‘işin bitmediği’, beş yıl süreyle onlarla ilgilenileceği anlamına geliyor. Boyları beş yılda 1,5 metreyi buluyor.

Prosedürü var

Fidan dikmenin, orman oluşturmanın bir prosedürü var. Orman Genel Müdürlüğü bir alan belirliyor. Bir protokol imzalanıyor ve sonra ağaçlandırma çalışması başlıyor.

Dikimler kasım ile nisan arasında yapılıyor. Bir projenin başarılı olarak nitelendirilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koyduğu kota yüzde 70; yani en az bu oranda fidanın tutması gerekiyor. Ama peyzaj mimarı Öztürk’ün söylediklerine bakılırsa pek fire vermiyorlar, hatta vadedilen sayının üzerine çıkıyorlar, çünkü etrafta genç bir orman varsa onların kozalaklarından uçan tohumlarla da çimlenme oluyor.

25 futbol sahası büyülüğünde

Perihan Öztürk törende, “OPET’in çalışanları adına bağışladığı 30 bin fidan toplam 180 dekarlık bir alanda yer alacak. Bu da yaklaşık 25 futbol sahası büyüklüğünde bir alana eşdeğer. Dikilen fidanlar karbon depolama kapasitesi sayesinde atmosferdeki yaklaşık 12 bin 330 ton CO2 eş değeri karbonu absorbe edecek” dedi.

Şirkete teşekkür eden Öztürk sadece şirketler ve kuruluşların değil bireylerin de istediği kadar fidan diktirebileceğinin altını çizdi.

Topluma, “Varolan bütçenizle belki bu yılki hediyenizi değiştirmek istersiniz” diye seslendiklerini aktaran Öztürk, doğum günlerinde çalışanları için pasta kesmek yerine 10 fidan diken yabancı bir şirketi örnek verdi. Çalışanların çok olumlu karşıladığını, bireylerin kendi adlarına dikilen fidanları takip edebilecekleri bir sisteme sahip olduklarını vurguladı.

‘Pandeminin olumlu etkisi oldu’

“Pandemiyle doğadan kopan insanların yeniden doğaya dönmesi sayesinde iki yılda ulaştığımız bağış miktarına bir yılda ulaştık” diyen Öztürk, fidan dikmenin, yarınlar için orman oluşturmanın yanı sıra ekosisteme ve bölge ekonomisine olumlu katkısına işaret etti çünkü bir aileden üç-dört kişi ağaçlandırma ve bakım çalışmalarında yer alıyor.

Filiz Öztürk, Perihan Öztürk’e teşekkür plaketi verdi.

Perihan Öztürk de Filiz Öztürk de özel günlerde ağaç dikmenin yaygınlaştırılması gerektiği, ağaç dikmenin bu günleri daha anlamlı hale getirdiği konusunda hemfikirdi.

Sosyal sorumluluk projelerine 3 ila 5 milyon dolar fon ayıran OPET’in yöneticileri bu projenin maliyeti sorulduğunda net bir rakam söylemedi. Sadece fidan başına 10 liralık maliyetle sınırlı olmadığını söylemekle yetindi.

“Mesleğin cinsiyeti yoktur” anlayışıyla 2018’de başlatılan ‘kadın gücü’ projesi kapsamında öncelikle her istasyonda biri pompa başında diğeri markette olmak üzere en az iki kadın çalışanın olmasını hedefleyen şirketin 77 ildeki istasyonlarda 3 bini aşkın kadın çalışanı bulunuyor.