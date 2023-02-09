Adıyamanlı bir depremzede yetkililerin üç gün boyunca kendisini yalnız bırakmasına isyan etti. Enkazda üç çocuğu ve bir eşi olan vatandaş, şunları dedi: “Gönüllü vatandaşlar gelmiş, diyorlar ki. Bu inşaatta çalışalım ama bize yön verecek akıl verecek yetkililerin gelmesi lazım. Benim çocuğum burada soğuktan öldü, yazık değil mi? Sesimizi kimse duymuyor.”

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Adıyamanlı depremzede şunları dedi: “Bu inşaatta üç çocuğum yatıyor. Eşim yatıyor, depremin üçüncü günü. Herkes geliyor bize akıl veriyor ‘Şöyle olsun böyle olsun’ diye. Gece jandarma gelmiş buraya. Enkaza cihazlarını sokup diyor ki ‘Yoğun ses var.’ Peki ses var, ne yapıyorsunuz? Sırtını dönüp gidiyor. Gönüllü vatandaşlar gelmiş, diyorlar ki. Bu inşaatta çalışalım ama bize yön verecek akıl verecek yetkililerin gelmesi lazım. Çocuklarım, eşim var içerde. Ben vergisini ödeyen, işini düzgün yapan bir memurum. Devlet bugün benim yanımda değilse ne zaman gelecek? Benim çocuğum burada soğuktan öldü, yazık değil mi? Sesimizi kimse duymuyor.”

Üç çocuğu enkaz altındaki depremzede: Devlet bugün değilse ne zaman yanımda olacak?https://t.co/nhnk6BBGkB pic.twitter.com/O90ksdy2gl — Diken (@DikenComTr) February 9, 2023

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olarak belirlenen depremler Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Kilis’i de sarstı.

Depremlerde ölü sayısı saat 18:32 itibariyle 16 bin 546’e yükseldi.