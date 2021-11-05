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Yaramazlara biraz batar!

Uber ilk kez kar açıkladı

Telefon uygulamasıyla taksi çağırma hizmeti veren Uber, bu yıl üçüncü çeyrekte 8 milyon dolar kâr açıkladı. Şirket, 10yıldan sonra ilk kez çeyrek dönem faaliyet kârı elde etti.

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Uber hem araç paylaşımı hem de yemek teslimatı servislerinin güçlü bir çeyrek geçirmesiyle dün 10 yıldan sonra ilk kez çeyrek dönem faaliyet karı açıkladı.


Geçen yıl üçüncü çeyrekte 625 milyon dolar zarar eden Uber, bu yıl üçüncü çeyrekte 8 milyon dolar faaliyet kârı elde etti.

Şirket dördüncü çeyrekte 25-75 milyon dolar arası kâr tahmininde bulunurken, bu tahmin 114 milyon dolar olan Wall Street beklentilerinin altında kaldı.

Ancak diğer harcamalar muhasebeleştirildiğinde Uber’in kârı ortadan kalkıyor. Şirket eylül ayı sonunda biten üç aylık dönemde net 2,4 milyar dolar zarar etti. Zarar Uber’in Çinli araç paylaşım firması Didi’de sahip olduğu hisselerinin ciddi şekilde değer kaybetmesinden kaynaklandı.

Şirketin dün ekside kapanan hisseleri kapanış sonrası işlemlerde toparlanarak yüzde 1 yükseldi.

2014 yılında Türkiye’ye giriş yapan Uber, ülkede 4.5 milyondan fazla kişi tarafından indirilmiş ve kullanılmıştı.

2019 yılında hem web sitesine hem de uygulamasına erişim engeli getirilen Uber’in bu yasağı ise istinaf mahkemesinin verdiği kararla kaldırılmıştı. Uber şu an Türkiye’de sadece taksiler aracılığıyla hizmet veriyor.

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