Twitter’ın merkezinin olduğu şehirde 18 bin kişinin önüne çıkan Elon Musk yuhalandı

Dünyanın en zengin insanı ve Twitter’ın sahibi Elon Musk, ABD’li komedyen Dave Chappelle tarafından davet edildiği sahnede yuhalandı.

Görsel: Twitter

San Francisco’daki Chase Center’da dün gösteri düzenleyen Chappelle, “Hanımlar ve beyler, dünyanın en zengin adamı için biraz gürültü çıkarın” diyerek Musk’ı sahneye davet etti.

Aynı zamanda SpaceX ve Tesla’nın da üst yöneticisi olan Musk da sahneye Dünya Kupası’nda gol atmışçasına kollarını açarak geldi fakat sonuç beklediğinden farklıydı.

Dünyanın en zengin insanı sahneye çıkar çıkmaz yuhalamalar başladı. Sahnede kaldığı 10 dakikalık zamanın büyük çoğunluğu da yuhalamalarla geçti.

Turns out Twitter can, in fact, be real life. https://t.co/FFpups1yEy pic.twitter.com/41jcZgdDR4 — Steven Goffman (@SteveGoffman) December 12, 2022

Yuhalama sesleri salonda yankılanırken Musk kadar şaşkın gözüken Chappelle, sahne konuğuna “İhtilaf işte, dostum. Bunu beklemiyordun değil mi” diye sordu.

ABD’deki en demokrat şehirlerden biri olan San Francisco aynı zamanda, Musk’ın ekimde 44 milyar dolara satın aldıktan sonra binlerce çalışanını işten çıkardığı ve kalanlara da ‘uzun saatler çalışmaları gerektiğini’ söylediği Twitter’ın merkezinin bulunduğu şehir.

Chappelle de buna atıfla “Kovduğun insanlardan bazıları seyirciler arasında gibi görünüyor” dedi.

Tepkiden şaşıran Musk, Chappelle’e “Dave, ne diyeyim” diye sordu. Komedyen arkadaşıysa “Hiçbir şey söyleme. Bu sesi duyuyor musun Elon? Bu, sivil huzursuzluğun sesi” diye yanıt verdi.

Fauci’nin yargılanması gerektiğini söylemişti

Musk’ın son günlerde ABD’de pandemi yönetiminden sorumlu Anthony Fauci’nin yargılanması gerektiğini transfobik sözlerle söylemesi ve Covid-19’u yalanlayan dezenformasyon paylaşımları yapması da sahnede aldığı tepkinin sebebi olsa gerek.

Dünyanın en zengin insanı satın almadan önce ‘siyasi olarak tarafsız kalması gerektiğini’ söylediği Twitter’dan iki gün önce “Benim zamirlerim Fauci/Yargıla” diye yazmıştı.

Musk daha sonra “Woke (ABD’de Cumhuriyetçilerin Demokratlara taktığı lakaplardan bir tanesi. ‘Farkında’ anlamına geliyor) akıl virüsü ya yenilir ya da hiçbir şeyin önemi yoktur” diye bir tweet atmıştı.

Zenginleri daha fazla vergilendirmek isteyen Demokratları eleştiriyor

Dünyanın en zengin insanı Musk, Biden yönetimini ve Demokratları, zenginlere daha çok vergi uygulama ve işçilerin sendikalaştığı şirketlerde üretilen elektrikli araçlara vergi teşviki sağlama önerileri nedeniyle eleştiriyor. Tesla, ABD fabrikalarında sendikalaşmaya izin vermiyor.

ABD’li milyarder, 13 Kasım 2021’de Vermont eyaletinin sosyalist senatörü Bernie Sanders’ın ‘aşırı zenginlerin malvarlıklarına göre vergilendirilmesi gerektiğini’ söylediği tweet’ine “Hâlâ hayatta olduğunu unutup duruyorum” diye yanıt vermişti.

Geçen yıl California eyaletini en büyük ABD pazarı olarak kabul eden Tesla, merkezini buradan daha muhafazakar eyalet Texas’a taşımıştı. Musk ayrıca kişisel konutunu da California’dan eyalet gelir vergisinin olmadığı Teksas’a taşımıştı.