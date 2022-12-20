Twitter’dan kare şeklinde yeni işaret: Tik yanına eklenebilecek

Twitter, işletmelere kendisiyle ilgili hesap ve çalışanlarına özel kare şeklinde yeni bir onay işaretini duyurdu.

Görsel: Twitter

Paralı mavi tik aboneliği ‘Twitter Blue’, birkaç ertelemeden sonra geçen haftaya piyasaya sürülmüştü. Abonelikle birlikte mavi tik paralı olurken kurum ve işletme hesaplarına özel altın tik de tanıtılmıştı. Twitter ayrıca, hükümet ve çeşitli hesapların resmi olduğu gösteren ‘gri tik’ üzerine de çalışıyor.

Twitter şimdiyse ‘Twitter Blue for Business’ (İşletmeler için Twitter Blue) özelliğini duyurdu. Buna göre, medya kuruluşları dahil işletme hesaplarının profil fotoğrafları daire değil kare şeklinde olacak. Bu hesaplar, kendisiyle ilgili hesapları (yan hesap, çalışan hesapları vb.) onaylama şansı yakalayacak. Bu şekilde onaylanan hesapların yanındaysa işletmenin kare şeklinde simgesi çıkacak. Onaylanacak hesap sayısı içinse bir sınır yok.

Kare şeklindeki simgelerse mavi veya altın tikin yanında görülecek.

Twitter, bunun işletmelerin platformda kendi ağını oluşturması için bir fırsat olarak görüyor.

Twitter, bu uygulamayı şimdilik sınırlı sayıda işletmeye açtı. Açıklamaya göre, uygulama gelecek yıl daha fazla kişiye açılacak.

Bu uygulamanın kullanımına açtığı kurumlardan biri BBC. Örneğin BBC Türkçe’nin profil fotoğrafı kare şeklinde.

Twitter’ın hesaplarının profil fotoğrafları da kare şeklini aldı. Twitter’ın yan hesaplarının (Twitter Business gibi) isimlerinin yanında da Twitter’ın simgesi beliriyor. Simge, Twitter’ın ana hesabına yönlendiriyor.