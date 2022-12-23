Twitter, paylaşımların görüntülenme sayılarını herkese açık hale getirdi

Elon Musk, Twitter paylaşımlarında görüntülenme sayılarının tüm kullanıcılara açıldığını duyurdu.

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Kullanıcılar, daha öncesinde yalnızca kendi paylaşımlarıyla ilgili verilere erişebiliyordu. Şimdiyse bir paylaşımın kaç kez görüntülendiği verisi tüm kullanıcılara açık olacak.

Musk, yeni özelliği duyurduğu paylaşımında, kullanıcıların yüzde 90’ından fazlasının tweet’leri yalnızca okuduğunu ancak beğenip, yorum yapmadığını belirterek bu özellikle Twitter’ın ne kadar canlı bir platform olduğunu göstereceklerini söyledi.